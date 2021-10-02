Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi - Haberler
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Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi

Alperen Eğitim ve Kültür Merkezi Genel Başkanı Ömer Akkoyun, Doğu Türkistanlı soydaşların, yaşadıkları Çin zulmünün sona ermesi için bütün Müslümanlardan destek beklediklerini söyledi.

SAMSUN (İHA) - Alperen Eğitim ve Kültür Merkezi Genel Başkanı Ömer Akkoyun, Doğu Türkistanlı soydaşların, yaşadıkları Çin zulmünün sona ermesi için bütün Müslümanlardan destek beklediklerini söyledi.

Samsun'da alperenler, Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmüne tepki vermek amacıyla fotoğraf sergisi açtı ve basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı Kaptanağa Caddesi, Gazi Müzesi karşısında açılan fotoğraf sergisinde grup adına basın açıklamasını okuyan Alperen Eğitim ve Kültür Merkezi Genel Başkanı Ömer Akkoyun, "Yaklaşık iki asırdır işgal altında bulunan ve son elli yıldan bu yana da komünist Çin yönetiminin despot rejimi altında ezilen Doğu Türkistan'da işkence, idam, çalışma kampları, dini baskı uzun yıllardır günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Nüfusun çoğunluğunu Uygur kökenli Müslümanların oluşturduğu Doğu Türkistan'da Müslümanlar sadece dinlerini yaşamak istedikleri için tutuklanmakta, işkenceleri ile ünlü Çin hapishanelerinde aylar, hatta yıllar boyunca tutulmakta, özgürlük ve demokrasi taleplerini dile getirenler acımasızca idam edilmektedir. Bunun yanı sıra Çin'in asimilasyonist politikaları Doğu Türkistan'ın çoğunluğunu oluşturan Müslümanların, dillerini konuşmalarını, kültürlerini devam ettirmelerini engellemekte ve hatta diledikleri kadar çocuk sahibi olmalarını bile yasaklamaktadır. Hacca gitmeleri, namaz kılmaları ve oruç tutmaları engellenen Doğu Türkistan Müslümanlarının bekledikleri yardım ise sadece kuru bir dua değil bütün Müslümanların bu konuyla ilgilenmeleri ve dünyanın dikkatini bu noktaya çekerek bu zulmün sona ermesi için çaba göstermeleridir. Aileleri hakkında bilgi alamayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi seslerini duyurmak için çıktıkları Anadolu seferinde Samsun'da ağırlıyoruz. Bir yakınımızdan bir saat, bir gün haber alamadığımız zaman bin bir türlü endişe ile her kapıya koşarken ailelerinden yıllardır haber almayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hallerini düşünün! Bu insanlık dramının bir an önce sonlanmasını istiyor, Doğu Türkistan bağımsız olana dek kardeşlerimizin yanında olacağımızı ifade ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi

Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi

Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi

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Haber: Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi - Haberler
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