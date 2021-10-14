Çin, sosyal medyada haziran ve eylül aylarında Londra'da toplanan "Uygur Mahkemesi"nin tanıklarına para ödendiğine dair sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında iddialara dair sorulan soru üzerine, "Dünya Uygur Kongresi" tarafından organize edilen "mahkemeyi" meşru görmediklerini belirterek, "Bu şiddet yanlısı, terörist ve ayrılıkçı bir örgüttür ve Çin karşıtı bir avuç güç tarafından kamuoyunu yanıltmak ve yanlış yönlendirmek için kullanılmaktadır. Hiçbir yasal dayanağı ve inandırıcılığı yoktur." dedi.

"Tanık maliyetleri" adı altında 100 bin 700 sterlin para harcandığına dair iddianın doğru olması durumunda, bunun, "mahkemenin" nasıl bir yalan aracı olarak kullanıldığına dair yeni kanıt sunduğu yorumunu yapan Sözcü Cao, "Çin karşıtı güçler, yalancıları kiralayıp yalan satın almaktan dahi çekinmiyor. Bu da onların Sincan'ı karıştırmak ve Çin'i karalamak için denenmedik yol bırakmayacaklarını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Cao, "tanık maliyetleri" içinde en büyük payın, soyadı Wang olduğu iddia edilen bir "gizli tanığa" yapılan ödeme olduğuna dikkati çekerek, "2018'de Sincan'da ayrılıkçı faaliyetleri soruşturmak için görevlendirilen bir polis memuru olduğunu iddia eden bu adam, Sincan'a dair bir sürü dezenformasyon yaptı. Bu adam, yakın zaman önce yayınlanan bir CNN haberinde kimliğini değiştirerek bu kez Ciang soyadını kullandı." iddiasında bulundu.

Mahkemedeki iddiaların ve söz konusu yayınların bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu savunan Cao, "CNN bile adamın ifadelerini bağımsız olarak doğrulayamadıklarını kabul ediyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi yönetimi sözcüsü, düzenlediği basın toplantısında adamın beyanlarının yalan olduğunun ilk bakışta anlaşıldığını söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

"Uygur Mahkemesi"

Sürgünde yaşayan Uygur Türklerince kurulan Dünya Uygur Kongresi'nin talebi ve girişimiyle Çin'in Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik muamelesinin soykırım olup olmadığını araştıran ve Londra merkezli bir halk mahkemesi olan "Uygur Mahkemesi" haziran ve eylül aylarında toplanarak tanıkları dinlemişti.

Arkasında devlet desteği bulunmayan ve alacağı kararın herhangi bir bağlayıcılığı olmayan mahkemeye eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç'in yargılanmasına öncülük eden insan hakları avukatı Geoffrey Nice başkanlık etmişti.