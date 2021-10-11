Çin'den Tayvan lideri Tsai'nin

Çin, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in, fiili (de facto) bağımsızlığa sahip adadaki statükonun korunması gerektiğini savunan açıklamalarına tepki gösterdi.

Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Şiaoguang, yaptığı açıklamada, Tsai ve Demokratik İlerici Parti (DPP) hükümetini, "Tayvan'ın bağımsızlığını savunarak cepheleşmeye yol açmakla" suçladı.

Pekin'in baskıcı davranmakla eleştiren Tsai ve DPP otoritesinin bağımsızlık yönündeki arayışlarının Tayvan Boğazı'ndaki gerilimlerin asıl kaynağı olduğunu vurgulayan Sözcü Ma, "Tayvan bağımsızlığına karşı verilen mücadele, DPP otoritesinin ve ayrılıkçı unsurların gerici adımlarına karşıdır, hiçbir şekilde Tayvanlı vatanseverlerin genelini hedef almamaktadır." dedi.

Ma, barışçı yollarla gerçekleşecek ulusal uyanışın Tayvanlı vatanseverler dahil tüm Çin ulusunun faydasına olacağını belirterek "Ana vatan yeniden bir araya getirilmelidir ve getirilecektir." ifadesini kullandı.

Tayvan lideri Çin'in baskısına direnecekleri vurgusu yapmıştı

Tayvan lideri Tsai, dün Ulusal Gün vesilesiyle yaptığı konuşmada, Çin'in askeri baskısını kesin şekilde reddettiklerini belirterek "Statükonun tek taraflı olarak değiştirilmesini önlemek için elimizden geleni yapacağız." diye konuşmuştu.

Tayvan'ın Çin'in çizdiği yola girmeye zorlanmamasını sağlamak için çalışacaklarını ifade eden Tsai, "Ulusal savunmamızı güçlendirmeye ve kendimizi savunma kararlılığımızı göstermeye devam edeceğiz. Çünkü Çin'in çizdiği yol ne Tayvan'a özgür ve demokratik bir yaşam biçimi ne de 23 milyon insanımıza egemenlik hakkı tanıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi, "barışçı yeniden birleşme" çağrısı yapmıştı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dün, Çin Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açan 1911 Devrimi'nin yıl dönümü vesilesiyle Pekin'deki Büyük Halk Meclisi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Tayvan'a "barışçı yollarla yeniden birleşme" çağrısı yapmıştı.

Şi, konuşmasında, "Tayvan Boğazı'nın her iki yakasındaki vatanseverler, tarihin doğru tarafında konumlanmalı ve Çin'in topyekun birleşmesini, Çin ulusunun topyekun uyanışını sağlamak için el ele vermelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Çin savaş uçaklarının, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim'de ve izleyen günlerde Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası ilan ettiği bölgeye girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.