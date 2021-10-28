Çin'den "süper yüksek" binaların yapımına kısıtlama

Çin yönetimi, şehir yenileme projeleri kapsamında küçük şehirlerin "süper yüksek" binalar inşa etmesine kısıtlama getirdi.

Çin'de nüfusu 3 milyondan az olan şehirlerin 150 metreden daha yüksek gökdelenler inşa edilmesi yasaklandı. Nüfusu 3 milyondan fazla olan şehirlerin ise 250 metreden yüksek binalar inşa etmesine sınırlama getirildi. Bu kapsamda belirtilen kriterlerden daha yüksek bina inşa edilebilmesi için başvuru yapılabileceği ve özel nedenler aranacağı belirtildi. Ülkede 500 metreden yüksek bina yapımını halihazırda yasaklayan bir yasa bulunuyor.

Çin, 632 metre yükseklikte Şanghay Kulesi ve Shenzhen'deki 599 metrelik Ping An Finans Merkezi de dahil olmak üzere dünyanın en yüksek binalarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Raporlar ise Şanghay ve Shenzhen gibi kalabalık şehirlerde gökdelenlere ihtiyaç duyulabileceğini, diğer şehirlerde ise arazi sıkıntısı olmadığı ve buralardaki gökdelenlerin çoğunlukla gereksiz yere inşa edildiğini gösteriyor. Bu yılın başlarında Shenzhen kentindeki 350 metre yüksekliğe sahip SEG Plaza sallanmaya başladığında yüzlerce kişinin panik halinde kaçtığı kameralara yansımıştı.

Tongji Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Başkan Yardımcısı Zhang Shangwu söz konusu duruma yönelik, "İnsanların gerçekten tarihe geçebilecek bir şey üretmek için çok aceleci ve endişeli olduğu bir aşamadayız. Her bina bir dönüm noktası olmayı hedefliyor ve bunları yapanlar ile şehir plancıları, yenilik ve tuhaflıkta aşırıya kaçarak bu hedefe ulaşmaya çalışıyor" demişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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