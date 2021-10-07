Çin'de ışık gösterisi sırasında arızalanan droneler izleyicilerin üzerine düştü - Haberler
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Çin'de ışık gösterisi sırasında arızalanan droneler izleyicilerin üzerine düştü

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin'de ışık gösterisi sırasında arızalanan droneler izleyicilerin üzerine düştü

Çin'in Inan eyaletinde dronelerle düzenlenen ışık gösterisi sırasında arızalan onlarca drone, izleyicilerin üzerine düştü.

Çin'in Inan eyaletinde dronelerle düzenlenen ışık gösterisi sırasında arızalan onlarca drone, izleyicilerin üzerine düştü.

Dronelerin gökte oluşturduğu ışık düzeninin bozulduğu ve izleyicilerin panik halinde aşağı düşen elektronik aletlerden kaçtığı görüntülerin yer aldığı videolar, sosyal medyada yayıldı.

Gösteri için hazırlanan 200 kadar dronenin bazılarının, kalkıştan 3 dakika sonra kendiliğinden alçaldığı ve ardından düşmeye başladığı görülüyor.

Arızalan onlarca drone, izleyicilerin üzerine düşüyor.

Gösterinin organizatörü, arızanın insan hatasından kaynaklandığını açıkladı.

Dronelerden bazılarının düşmeye başlamasının ardından tüm aletlerin güvenli iniş moduna alındığı belirtildi.

Kaza, herhangi bir yaralanmaya veya maddi hasara yol açmadı.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çin'de ışık gösterisi sırasında arızalanan droneler izleyicilerin üzerine düştü - Haberler
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