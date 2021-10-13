Çin'de Fiziki Kömür Fiyatları Ülke Çapındaki Kıtlık Nedeniyle Yükseldi - Haberler
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Çin'de Fiziki Kömür Fiyatları Ülke Çapındaki Kıtlık Nedeniyle Yükseldi

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Çin'de Fiziki Kömür Fiyatları Ülke Çapındaki Kıtlık Nedeniyle Yükseldi

Çin'de termal kömürün fiziksel kargoları için verilen fiyat teklifleri, bölgesel üretim kesintileri ile sunum kesintileri haberlerinin ardından bu hafta sıçrama yaptı.

Çin'de termal kömürün fiziksel kargoları için verilen fiyat teklifleri, bölgesel üretim kesintileri ile sunum kesintileri haberler inin ardından bu hafta sıçrama yaptı.

Halka açık konuşma yetkileri olmadığı için kimliklerinin açıklanmasını istemeyen tüccarlara göre 5500 NAR diye adlandırılan (5500 NAR, kömürün kilogram başına kilokalori cinsinden net ısı değerini belirtir. Ç. N. ) kömür için satış göstergeleri Pazartesi günü ton başına 2000 Yuan'ın (310 ABD Doları) üzerinde sabitlendi. Sözkonusu tüccarlar, bu yorumlarını geçen Perşembe günü sona eren, ülkenin ulusal bayramlarından Altın Hafta tatilinden önceki fiyat aralığı olan ton başına 1600-1700 Yuan fiyat aralığı ile karşılaştırarak yaptıklarını belirttiler.

Zhengzhou Emtia Borsası'ndaki en etkin sözleşmenin rekor düzeye yükseldiği ikinci günde de ülkedeki fiziki kömür piyasası vadeli işlemler piyasasından daha yüksek fiyatlara tanıklık ediyor. Çin genelindeki bazı maden bölgeleri selden etkilenirken, selin yarattığı etki, sunumu artırma ve tırmanan enerji krizini durdurma çabalarını da zora sokuyor.

Pekin, enerji güvenliği ile sıfır karbon hedefleri arasında denge kurmaya çalışırken diğer yanda da ülkesindeki madenleri üretimi artırmaya çağırıyor. Ülke yönetimi, emtia piyasalarındaki spekülatif alım satım işlemlerini kısıtlamış olsa da, kömürden doğal gaza ve diğer yakıtlara kadar her yakıt türünde yükselen fiyatlar enflasyon endişelerini artırıyor.

Kaynak: Miningweekly. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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