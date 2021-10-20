Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 9 ayda yüzde 19,6 arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 9 ayda yüzde 19,6 arttı

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 9 ayda yüzde 19,6 arttı

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 arttı.

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 arttı.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 19,6 artarak 859 milyar 510 milyon yuana (yaklaşık 134,7 milyar Dolar ) ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörüne yapılan yabancı yatırımlar yüzde 22,5 artış kaydetti, yüksek teknoloji endüstrisindeki büyüme ise yüzde 29,1 düzeyinde gerçekleşti.

Kullanılan yabancı sermaye, dolar bazında yüzde 25,2 yükseldi.

Analistler, doğrudan yatırımlardaki artışı, Çin ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası toparlanmasının yeni bir işareti olarak değerlendirdi.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
Bagajı açan taksici gözlerine inanamadı! Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı

Bagajı açan taksici gözlerine inanamadı! Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title