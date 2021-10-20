Çilek Projesi Ailelere Geçim Kaynağı Oluyor, Bölgeye İstihdam Sağlıyor

MUĞLA (Bültenler) - 6 Etap boyunca 400 dekar alanda üretim yapılan projenin 7. etabında 250 dekar alanda üretim yapılacak. 85 ailenin faydalanacağı yaklaşık 3 Milyon liralık projenin2. 317.500 TL kısmı hibe olarak Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanıyor.

İki yıl boyunca devam edecek projede çilek fidesi, malç, sulama için gerekli sistem, gübre ve ilaç gibi destekler sağlanacak

Kırsal yaşamda kadın çiftçilerin ve kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, köyden kente göçün engellenebilmesi ve alternatif gelir kaynakları oluşturulması çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve aynı zamanda Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi önceki dönem Muğla Valisi Sayın Esengül Civelek Hanımefendinin başlattı "Vali Hanım Çileği" projesi Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın desteği ile üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Çiftçilerimizin gelir seviyesini arttıran projenin devamlılığı noktasında gereken desteğin sağlandığını ve projenin kırsal kalkınmada kilit rol oynadığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilimiz için tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu, bu nedenle vatandaş odaklı projelerle çiftçilerimizin refah seviyesinin arttırılması çalışmalarına hız verildiğini söyledi.

Vali Orhan Tavlı, Kırsal kalkınmaya destek olmanın yanında turizm sektörüne de katma değer sağlayan, üreticinin yüzünü güldüren projelere destek vermeye devam edileceğini ifade etti.

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