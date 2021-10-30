Çıldır Yeni Beyrahatun Köyü Camisi hizmete açıldı

Çıldır Yeni Beyrahatun Köyünde açılış programı düzenlendi.

Çıldır Yeni Beyrahatun Köyü Caminde geçen yılın sonbahar aylarında meydana gelen yangın sonucunda büyük hasar oluşmuş ve cami kullanılamaz hale gelmişti.

Bahar ayının gelmesiyle birlikte Çıldır Müftlüğü, köy halkı ve hayırsever vatandaşlarla birlikte el ele vererek hızlıca caminin tadilatına başlanmıştı. Yoğun bir çalışma neticesinde içiyle dışıyla yepyeni görünüme kavuşan Yeni Beyrahatun Köyü Cami tamamlanarak hizmete açıldı.

Düzenlen açılış programına sayın Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz ve vatandaşlar katıldı.

Çıldır İlçe Müftüsü Rahmi Temiz açılış programında yapmış olduğu konuşmada "Bir süre önce tadilatına başlanan camimiz için köy halkı ve hayırsever vatandaşlarımızla el ele vererek biran önce hizmete açılması için gayret gösterdiklerini belirtti. Bugün tadilatı tamamlanan camimizin hizmete açılışını yaptık. Burdaki vatandaşlarımız gibi bizlerde bu mutluluğu yaşıyoruz. Rabbim tüm hayır sahiplerinden ve emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

Programa katılanlar duydukları memnuniyeti dile getirerek, caminin yapımında emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ettiler. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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