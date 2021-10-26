Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Selçuklu Sergileri'ne Ev Sahipliği Yapıyoruz - Haberler
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Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Selçuklu Sergileri'ne Ev Sahipliği Yapıyoruz

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Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Selçuklu Sergileri'ne Ev Sahipliği Yapıyoruz

Kültür Bakanlığı'mızın katkıları ve Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi tarafından hazırlanan Cihad-ül Ekber Danişmendliler & Bir Zamanlar Selçuklu Sergileri'ne ev sahipliği yapıyoruz.

Kültür Bakanlığı'mızın katkıları ve Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi tarafından hazırlanan Cihad-ül Ekber Danişmendliler & Bir Zamanlar Selçuklu Sergileri'ne ev sahipliği yapıyoruz.

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