Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Selçuklu Sergileri'ne Ev Sahipliği Yapıyoruz

Kültür Bakanlığı'mızın katkıları ve Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi tarafından hazırlanan Cihad-ül Ekber Danişmendliler & Bir Zamanlar Selçuklu Sergileri'ne ev sahipliği yapıyoruz.

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