Çiğli'de deprem anıtı açılıyor

İZMİR (İHA) - Çiğli Belediyesi tarafından, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depreminde hayatını kaybedenler anısına yaptırılan Çiğli Deprem Anıtı, düzenlenecek törenle açılacak.

Çiğli Belediyesi Heykel Atölyesinde yaptırılan Çiğli Deprem Anıtının açılış töreni, büyük depremin birinci yıl dönümü olan 30 Ekim Cumartesi günü Ataşehir Mahallesi Ekol Hastanesi Kavşağında gerçekleştirilecek. Tören saat 11: 00'de başlayacak.

Deprem gerçekliğini göz ardı etmemek gerektiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Geçtiğimiz yıl meydana gelen elim İzmir depreminde büyük acılar ve kayıplar yaşadık. Çiğli Belediyesi olarak, aynı acıları tekrar yaşamamak adına seferberlik ilan ettik. Deprem Müdürlüğü kurduk, Mahalle Arama Kurtarma ekipleri oluşturduk, meslek odaları ile iş birliği protokolleri imzaladık, ilçemizdeki yapıların kontrolü için saha çalışmalarına başladık. Bu çalışmalarımızın yanı sıra büyük depremin birinci yıl dönümünde, hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısını yaşatmak ve Çiğlimizin mevcut sosyolojik yapısının oluşmasındaki etmenlerin başında gelen deprem gerçekliğiyle ilgili toplumsal farkındalığımızı artırmak adına yaptırdığımız Deprem Anıtı'nın açılışını yapacağız. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi. - İZMİR

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