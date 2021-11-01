Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için... - Haberler
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Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için...

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için işlem başlatıldı.

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için işlem başlatıldı. - İSTANBUL

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