Çiftlere konserli sertifika töreni

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi, evlilik okuluna katılan 200 çiftin sertifikalarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Türk Müziği Korosu konseri ile birlikte verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şahinbey Konservatuvar öğrencileri Evlilik Okulu'na gelen ve sertifika almaya hak kazanan çiftlere Türk müziği konseri verdi. Şahinbey Belediyesi'nin kendi bünyesinde açtığı Şahinbey Konservatuvarı'na gelen ve profesyonel öğretmenler eşliğinde eğitim alan öğrenciler, evlenecek olan çiftler ile evli çiftlere birbirinden güzel türküler söyledi.

"Dünya çapında sanatçılar yetiştirmek istiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Konservatuvar'da verilen eğitimlerden herhangi bir ücret alınmadığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak bünyemizde konservatuvar kurduk. Değerli hocalarımızın çalışmalarıyla müzik kabiliyeti olan gençlerimize burada eğitim veriyoruz. Buradan Türkiye ve Dünya çapında sanatçılar yetiştirmek istiyoruz. Verilen eğitimlerden herhangi bir ücret almıyoruz. Yeter ki gençlerimiz kabiliyetli, istekli ve arzulu olsunlar" dedi.

"Güçlü toplum güçlü aile yolundan geçiyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, evlenen çiftlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak 11 yıldan bu yana Evlilik Okulu eğitimleri veriyoruz. Üç hafta süren eğitim sonrasında çiftlerimize sertifika veriyoruz. Yeni evlenecek çiftlerimize otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Gençlerimizi çok seviyoruz ve vakit geçirmeden evlenmelerini istiyoruz. Evlilik Peygamber Efendimizin sünnetidir. Allah bizi çift yaratmış. Onun için evlenmek ve evliliği kolaylaştırmak lazım. Evlendikten sonrada çiftlerin birbirini sevmesi gerekiyor. Evlenirken iki insan birbirini tanımıyor ve yeni bir hayata başlıyor. Ben değil artık biz başlıyor. Burada tek vücut olup hayata birlikte sahip çıkmak birbirini sevmek ve sorunları birlikte aşmak gerekiyor. Toplumumuzun en güçlü yapısı ailedir. Aileyi sağlam tuttuğumuz zaman toplumda sağlam olur. Aile sağlam olursa toplumda da güçlü olur. Bizi batıdan ayıran en büyük özellik aile yapımız. Orada evlilikler yok olma noktasında ve nüfusları da geriye gidiyor. Yaşlı nüfus hızla çoğalıyor. Cumhurbaşkanımızın en az 3 çocuk demesindeki neden bu. En az üç çocuk olursa nüfus sabit kalıyor. Şahinbey Belediyesi olarak çocuk doğduğunda Hoş Geldin Bebek projemiz ile yanınızdayız ve anneleri ziyaret ediyoruz. Hediyemizi takdim ederek annelere eğitim veriyoruz. Anaokulunda eğitim gören öğrencilere Bilge Kaşifler ve boyama seti, ilkokula başladığında kumbara, beslenme kabı, orta okula geldiğinde kitaplar, spor ayakkabısı ve bisiklet hediye edip hayatın her aşamasında onların yanında oluyoruz. Evlenen çiftlerimizi bir kez daha tebrik ediyor bekarlarında en kısa sürede evlenmelerini istiyorum" diye konuştu.

200 çift sertifika aldı

Şahinbey Belediyesi'nin Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü Evlilik Okulu Projesi'nden eğitim alan 200 çift daha sertifikalarını aldı. Şahinbey Belediyesi'nin evlilik okulundan bu zamana kadar 36 bin 155 kişi faydalanırken, yeni evlenecek çiftlere çamaşır makinası, evli çiftlere ise çay ve kahve makinası hediye edildi. - GAZİANTEP

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