Çifteler'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Çifteler'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çifteler'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri çalışmada 3 kişiyi yakaladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri çalışmada 3 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma düzenledi. İstihbarat çalışmaları neticesinde ekipler tarafından Çifteler ilçesinde Ç.D., R.E. ve E.T. isimli şahısların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarını ve bulundurduklarını tespit edildi. KOM Şube ve Çiftelere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin içerisinde bulundukları otomobil Çifteler'de durduruldu. Yapılan üst aramasında E.T. isimli şahsın üzerinde 5 gram bonzai, araç içerisinde ise 8 gram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına, şüpheliler Ç.D.,R.E. ve E.T. ise gözaltına alındı. Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler "Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak " suçundan adliye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Çifteler'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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