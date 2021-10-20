Çiftçiler kuraklıktan endişeli

Türkiye'nin 41 şehrinde etkili olan şiddetli kuraklık, ülkenin tahıl ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Güneydoğu'da vahim sonuçlara yol açtı. Bahar aylarında yeterli yağış alamayan bölgede ekili alanların yüzde 80'i, yani susuz tarım yapılan tüm araziler kurudu, çiftçiler milyonlarca lira zarar etti.

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