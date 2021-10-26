Cibutili Kadınlar TİKA ile Meslek Sahibi Oluyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), CASAF Balbala Kadın Meslek Edindirme Merkezi'nin aşçılık bölümüne profesyonel mutfak malzemeleri ve elektrikli mutfak cihazları temin ederek, 10 kadın aşçı eğitmene pastacılık eğitimi verdi.

16-21 Ekim 2021 arasında CASAF Balbala Kadın Meslek Edindirme Merkezi'nde TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen eğitimde, T. C Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli gastronomi eğitimi uzmanı Mustafa Burak Dikici tarafından, CASAF'da ve Cibuti Kadınlar Birliği Derneği'nde görevli 10 kadın aşçı eğitmene 6 gün süreli yoğunlaştırılmış pastacılık eğitimi verildi.

Balbala Kadın ve Meslek Edindirme Merkezi aşçılık bölümünün profesyonel mutfak malzemeleri ve elektrikli mutfak cihazları ile ayrıca desteklendiği eğitim projesi kapsamında, uluslararası temel pastacılık ve mutfak temizliği konuları uygulamalı olarak işlendi.

Eğitim sonrası Cibuti Kadın ve Aile Bakanı Mouna Osman Aden ve T. C Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya'nın katılımıyla düzenlenen törende katılımcılara eğitim sertifikası verildi. Törene bakanlık çalışanları, kadın merkezi öğrencileri, Camp Lemonier Amerikan Üssü temsilcileri ve yerel basın mensupları katılım sağladı.

Büyükelçi Şahinkaya törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cibuti'de faaliyet gösteren birçok Türk firmasının ülke istihdamına büyük katkı sağladığını aynı zamanda TİKA'nın da kadınlar, engelliler ve güç durumdaki gruplar yararına düzenlediği mesleki eğitim projeleri ile istihdama destek verdiğini ifade etti.

Törende söz alan Kadın ve Aile Bakanı Mouna Osman Aden ise; "TİKA, BM sistemi kuruluşları gibi bakanlığımızın en büyük teknik ve finansal ortaklarından biri. Özellikle TİKA tarafından CASAF'da inşa edilen ek bina ve TİKA'nın mali desteği ile yürütülen projeler ile kapasitemizi daha üst düzeye taşıdık. TİKA'nın her zaman yanımızda olması ve desteğini sürdürmesi en büyük dileğimizdir" dedi.

Törende konuşan TİKA Cibuti Koordinatörü Kutluhan Yücel, projenin amacı ve teknik detayları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Tören sonunda Cibuti Kadın ve Aile Bakanı Aden ve T. C Cibuti Büyükelçisi Şahinkaya tarafından CASAF'a verilen cihaz ve malzemelerin kullanılacağı Balbala Kafe'nin açılışı yapıldı.

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