Cibilliyet ne demek? Cibilliyet anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Cibilliyet kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Cibilliyet anlamı ne? Cibilliyet ne demek?

CİBİLLİYET NE DEMEK?

Cibilliyet:

isim, eskimiş, Arapça cibilliyyet

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