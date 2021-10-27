Cibilliyet ne demek? Cibilliyet anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Cibilliyet, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Cibilliyet ne demek? Cibilliyet anlamı ne? İşte, Cibilliyet kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Cibilliyet kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Cibilliyet anlamı ne? Cibilliyet ne demek?
CİBİLLİYET NE DEMEK?
Cibilliyet:
isim, eskimiş, Arapça cibilliyyet
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