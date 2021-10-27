CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında yeniden yargılanan 6 sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'den kiraladıkları minibüsü Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan 27 sanıktan 6'sı, istinafın bozma ilamının ardından yeniden yargılandıkları yerel mahkemede 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar S.K, C.K, B.K, B.Ç. ve A.K. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ş.O. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık C.K. esasa ilişkin savunmasında, hiçbir terör örgütü ile yan yana olmadığını öne sürdü. Yaklaşık 5 yıldır yargılandığı dosyadan dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve mağdur olduğunu öne süren C.K, beraatini talep etti.

Diğer 4 sanık da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ve terör örgütü ile hiçbir bağları olmadığını savunarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, 6 sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği önceki cezaları yineleyerek, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen O.K, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Kayseri ve Kocaeli'de 26 zanlı daha gözaltına alınmış, şüpheli M.K. yakalanamamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "emiri" olduğu belirtilen O.K'nin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", diğer sanıklar hakkında ise "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

7 Şubat 2019'da karara bağlanan davada, O.K'ye 14 yıl 7 ay 15 gün, 24 sanığa 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verilmiş, 2 sanık beraat ederken, firari M.K'nin dosyası ayrılmıştı.

Tanık ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesinde görülen davada, 21 sanığın kararını hukuka uygun bulan mahkeme, yargılama sürecinde avukatları bulunmayan sanıklar S.K, C.K, B.K, B.Ç, A.K. ve Ş.O'nun dosyasının ayrılıp yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti.

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