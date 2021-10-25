CHP "Turizm Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenledi

ANTALYA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından "Turizm Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın koordinatörlüğünü üstlendiği çalıştay, sektör temsilcileri, akademisyenler, sendikalar ve STK'ların katılımıyla 23 Ekim'de Antalya'da yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin işsizlik olduğunu, bugün konuşulması gereken bir başka önemli konunun da yaklaşık 9 milyonu bulan kayıt dışı istihdam olduğunu bildirdi.

Türkiye'de 1,6 dolarlık ihracat için 1,9 dolar ithalat yapıldığını aktaran Taşkın, "Bizim ne yapmamız lazım? Döviz üretmemiz lazım, istihdam yaratmamız lazım, iş yaratmamız lazım." ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de turizmin, istihdam sorununun çözümünde en etkili alan olduğunu, doğrudan 1 milyon, dolaylı olarak da 2,5 milyon kişiye turizm sektöründe istihdam sağlandığını belirtti. Başkan Böcek, salgından çıkışta en hızlı dönüş sağlayan destinasyonun Antalya olduğunu belirtti.

"Turizm geleceğin en parlak ve kalıcı sektörü"

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da iktidara geldiklerinde istihdamla ilgili yapacaklarını programlamak için 11 ayrı sektörde çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Budak, 21. yüzyılda dünyanın en büyük sektörünün turizm olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Turizm şu anda dünyadaki birçok otoriteye göre geleceğin en parlak ve kalıcı sektörü. Aslında turizm bir barış sektörüdür. Turizm amaçlı seyahat edecek herkes gittiği yerin demokrasisine, kültürel ve sosyal gelişmişliğine, sanatsal özgürlüğüne bakar. Bu nedenle, mevcut iktidar var olduğu sürece geçmişi, bugünü ve geleceği her zaman parlak olan bu sektörden hak ettiğimizi, payımıza düşmesi gerekeni asla alamayız."

Sektör temsilcileri, akademisyenler, sendika ve STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla düzenlenen çalıştayın sonuç raporunun ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

Toplantıya, eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Gökan Zeybek, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı ve Rafet Zeybek'in yanı sıra il ve ilçe yöneticileri katıldı.