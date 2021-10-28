CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

TRABZON (AA) - CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya, mesajında, Cumhuriyet ile toplumun özgürleşmesi ve çağdaşlaşmasının önündeki tüm engellerin kalktığını belirtti.

Bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ile taçlandırıldığını vurgulayan Kaya, "Cumhuriyet, kula kulluğu bitirmiştir. Cumhuriyet, Anadolu'da uzun yıllar süren savaşlar ve yoksulluk nedeniyle harap ve bitap düşmüş bir milletin aklın ve bilimin ışığında adeta yeniden doğuşunu sağlamıştır. Atatürk'ün devrimleri ışığında laik, demokratik, çağdaş, sosyal bir hukuk devleti olma yolunda büyük ilerlemeler kaydetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, Anadolu topraklarında yaşayan herkesin ayrımsız bir şekilde tek çatı altında toplandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün sahip olduğumuz her şeyimizi Cumhuriyete ve Cumhuriyeti kuran milli kahramanlarımıza borçluyuz. Atatürk ve mücadele arkadaşları Cumhuriyeti o kadar sağlam temeller üzerine inşa etmişlerdir ki tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta durmaya devam etmektedir. Bu millet geçmişini ve milli kahramanlarını asla unutmaz. Kalpten bağlı olduğumuz Atatürk ve Cumhuriyet bu milletin kırmızı çizgisidir."

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