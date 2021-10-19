CHP TBMM Grup Toplantısı
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye katılanlara rozet takması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
Salondaki katılımcılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye katılanlara rozet takması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Tbmm - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.(Detaylar)