CHP TBMM Grup Toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP TBMM Grup Toplantısı

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye katılanlara rozet takması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

Salondaki katılımcılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye katılanlara rozet takması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Tbmm - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.(Detaylar)

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP TBMM Grup Toplantısı
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title