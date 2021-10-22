CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) sona erdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) sona erdi.
CHP PM'nin ekim ayı olağan toplantısı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başladı.
PM'de, MYK raporunun görüşülmesinin ardından dış politikadaki güncel gelişmeler ele alındı.
Ekonomi alanındaki gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda, PM üyelerine, partinin seçim güvenliği çalışmasına ilişkin sunum yapıldı.
PM'de, parti bünyesinde oluşturulan kurulların saha çalışmalarının da değerlendirildiği öğrenildi.
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri