CHP'liler Türkiye Belediyeler Birliği yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) kaynaklarının neredeyse tamamının Cumhur İttifakı belediyelerine aktarıldığını iddia ederek, encümen üyelerinin birlik yöneticileri hakkında "görevi kötüye kullanmaktan" suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin siyasi iktidarın yanlış politikalarının neden olduğu zor bir süreçten geçtiğini öne sürdü.

CHP'li belediyelerin, vatandaşların sorunlarına çözüm üretebilmek için tüm imkanlarıyla mücadele verdiğini belirten Torun, "Ancak iktidar, belediyelerimizin önünü kesmek için her türlü hukuksuz ve kanunsuz yola başvurmaktan çekinmiyor. Belediyelerimizin yetki ve gelirleri ellerinden alınıyor, belediye başkanlarımız hakkında haksız, hukuksuz soruşturmalar başlatılıyor, vatandaşa hizmet edecek projelere engeller çıkarılıyor. Bunlar da yetmiyor, belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar dahi tamamen partizan politikalarla ellerinden alınıyor. Bu sorunlu anlayışın son örneğini, Türkiye Belediyeler Birliğinde yaşıyoruz." dedi.

Torun, TBB'nin siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, tüm belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanunla kurulduğunu hatırlatarak, her belediyenin birliğin doğal ve zorunlu üyesi olduğuna işaret etti.

Birliğin bütçesinin, genel bütçeden belediyelere aktarılan paylardan kesilerek oluşturulduğuna dikkati çeken Torun, "2019 yerel seçimlerinden bu yana, birlik bütçesinin yüzde 50'den fazlası sadece CHP'li belediyelerden kesilen paylarla sağlanmaktadır. Sadece 2020 yılında belediyelerimizden 86 milyon liralık kaynak kesintisi yapılarak, birliğin bütçesine aktarılmıştır." bilgisini paylaştı.

"Muhalefet belediyelerine karşı açık bir ayrımcılık yapılmakta"

Seyit Torun, birlik yönetiminin bu bütçeyi, adaletsiz ve partizanca kullandığını iddia ederek, şöyle devam etti:

"Birliğin kaynaklarının neredeyse tamamı Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmakta, muhalefet belediyelerine karşı açık bir ayrımcılık yapılmaktadır. Birlik yönetimi, kaynakları adil olmayan keyfi politikalarla harcarken, hesap verme ilkesini de rafa kaldırmıştır. Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyelerimiz Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün, Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur ve Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt, 23 Eylül 2021'de birlik yönetimine resmi bir dilekçe vermiştir."

"Bilgiler encümen üyeleri ve halkımızdan gizlendi"

Dilekçede, birliğin hangi belediyelere, hangi kaynakları aktardığının 4 madde halinde sorulduğunu belirten Torun, "Ancak üzerinden bir ay geçmesine rağmen, Cumhur İttifakı belediyelerine veya farklı kurumlara, hangi kaynakların aktarıldığı açıklanmamış, bu bilgiler encümen üyelerimizden ve halkımızdan gizlenmiştir." ifadesini kullandı.

Torun, encümen toplantılarının yasal süreleri içinde yapılmadığını, burada alınan kararların uygulanmadığını ve encümen üyelerine hiçbir şekilde bilgi verilmediğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Son gelişmelerden de görüyoruz ki, birlik yönetimindeki partizanlık artık ayyuka çıkmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği artık 'Cumhur İttifakı Birliği' haline gelmiştir. Belediyelerimizin TBB üyeliğinden ayrılması yasal olarak mümkün değildir. Bu nedenle, yaşanan bu tablo partimiz tarafından değerlendirilmiş ve şu kararlar alınmıştır: Encümen üyelerimiz bugün, TBB Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere, birlik yöneticileri hakkında 'görevi kötüye kullanmaktan' suç duyurusunda bulunacaktır. CHP'nin hiçbir belediye başkanı, TBB toplantılarına katılmayacak, bu adaletsizliği protesto edecektir. Bu tutumumuz, TBB'deki hukuksuzluk sona erene kadar devam edecektir."

"TBB'nin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun, CHP'li belediyelere yaptıklarını haksızlıkları anlatmaya devam edeceklerini" söyleyen Torun, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza da sesleniyoruz: Bu iktidar, sizin vergilerinizden oluşan kaynakları sadece kendi çıkarları için kullanmakta ve size yapılacak hizmetleri açıkça engellemeye çalışmaktadır. Ancak gururla söylüyorum ki, bizim belediyelerimiz, iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırmakta ve iktidarın yapamadığını yapmaktadır. Bu iktidarın korkusunun nedeni budur. Belediyelerimiz, bütün baskılara rağmen vatandaşlarımızın yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Belediye başkanlarımız, seçim sonuçlarını içine sindiremeyen iktidarın çıkardığı tüm engelleri halkımızla aşmıştır ve aşmaya da devam edecektir. Belediyelerimizin yeri, halkımızın yanıdır. Herkes bilmelidir ki, CHP olarak hiçbir belediyemizin hakkını hukukunu bu partizan yönetim anlayışına yedirmeyeceğiz."

Torun, bir soru üzerine, CHP'li belediyelerin, TBB'ye 2020'de 80 milyon lira üzerinde kaynak aktardığını, aldıkları kaynağın ise yaklaşık 20 milyon lira olduğunu söyledi.