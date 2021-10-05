CHP'li Gökçen'in

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in, CHP tarafından yayımlanan "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" kitapçığındaki ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "iftira" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Gökçe Gökçen ile avukatları Celal Çelik, Çağlar Çağlayan, Ahmet Kemal Kumkumoğlu ve Ömer Koçak katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Gökçen, kitapçığın basıldığı tarihte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olduğunu, bu kurulun, genel başkan ve yardımcılarından oluştuğunu söyledi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Gökçen, kitapçığın hazırlanması aşamasında demokratik hak ve ifade özgürlüğünün kullanıldığını, kitapçıktaki tespitlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Gökçe Gökçen, beraat talebinde bulundu.

Sanık vekili Celal Çelik de ifadesi alınmadan ve delillerini sunma imkanı verilmeden müvekkili hakkında dava açıldığını öne sürdü.

İddianameyi düzenleyen savcının görevini kötüye kullandığını savunan Çelik, "Cumhuriyet Savcısı, kitapçıkta hiçbir şekilde olmayan değerlendirmeleri söylenmiş gibi iddianameye almıştır. İddianamedeki değerlendirmeler, kitapçıktaki ifadelerden fazladır." dedi.

"Siyasi eleştiri sınırları içinde"

Avukat Çağlar Çağlayan, kitapçığın kamuoyunun sorularını cevaplamak için hazırlandığını, bunu gündeme getirmenin muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisinin görevi olduğunu belirtti.

Ahmet Kemal Kumkumoğlu ise kitapçıktaki ifadelerin siyasi eleştiri sınırları içinde kaldığını, kitapçıktan yola çıkarak müvekkile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu atılmasının hukuki olmadığını öne sürdü. Sanık avukatı, müvekkilinin kimseye hukuka aykırı ve gerçek dışı bir fiil isnadında bulunmadığını, iddianamede uydurmuş gibi belirtilen ifadelerin tamamının belgeli olduğunu savundu.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, mağdurlar Bülent Arınç, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Cemil Çiçek ve Binali Yıldırım'ın suçtan zarar görme ihtimallerine karşı davaya katılan, avukatlarının da katılan vekili olarak kabullerine hükmetti ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Şubat 2022'ye erteledi.

Adliye önünde açıklama

Öte yandan, adliye önünde davayla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Gökçen hakkındaki davanın, temelsiz, haksız ve hukuksuz olduğunu öne sürdü.

CHP olarak FETÖ'nün siyasi ayağını sordukları, siyasi ayağı kamuoyuyla paylaştıkları için haklarında davalar açıldığını savunan Erkek, "Tekrar soruyoruz FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Bu davada son derece haklı olan sorularımız suç olarak görülüyor, gösteriliyor." dedi.