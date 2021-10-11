CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI ESNAFI ZİYARET ETTİ ATATÜRK PARKI'NI GEZDİ

BİLECİK (Habermetre) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde, Bilecik'te 3 günlük programa katılan CHP'li Belediye başkanları 8 Ekim Cuma günkü programı kapsamında şehir merkezindeki esnafı ziyaret ederek, Atatürk Parkı'nda çay içti.

Programları kapsamında Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden belediye başkanları daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıya katıldı.

Bilecik Belediyesi çalışmaları ve yeni projeleri hakkında Başkan Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'ndan bilgi alan başkanlar programları kapsamında CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, İlçe Başkanı Berna Pamukcu, il ve ilçe yöneticileri ile partililerin de olduğu il başkanlığı ziyareti sonrasında esnafı ziyaret eden belediye başkanları daha sonra Atatürk Parkı'nda çay içerek, vatandaşla sohbet etti.

İlk günkü programa, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç katıldı.

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