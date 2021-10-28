CHP KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI AYLİN NAZLIAKA BİLECİK'TE

BİLECİK (Habermetre) - Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Bozüyük ilçesi ile Bilecik'te temaslarda bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Programı kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Bozüyük İlçe Başkanlığını ziyaret eden Nazlıaka daha sonra Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Beraberinde; Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Bilecik Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu'nun da olduğu program kapsamında Nazlıaka daha sonra Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti.

"BİLECİK'TE ESEN BU RÜZGARIN TÜM TÜRKİYE'YE YAYILMASINI İSTİYORUZ"

İl Başkanlığında konuşan Nazlıaka "Bilecik'te esen rüzgarın tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz" ifadelerini kullanarak, şunları söyledi:

"Bizler aslında bakarsanız Adalet Yürüyüşü ile başlayan arkasından İYİ Parti'ye 15 Milletvekili vermekle devam eden sonrasında ki seçimlerde yine Millet İttifakı'nın kuruluşuyla Meclis'te önemli bir başarı elde edilen bir süreç. 31 Mart'ta ve İstanbul için birde devamında 23 Haziran'da ülkemizin ve partimizin daha aydınlık bir Türkiye ile kucaklayacak şekilde sonuçlandı. 'Ancak bu yetmez' diyoruz artık ilk seçimlerde Bilecik'te esen bu rüzgarın tüm Türkiye'ye yayılmasını, genel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağının dalgalanmasını istiyoruz tüm dostlarımızla birlikte. " ifadelerini kullandı.

İl Başkanlığını ziyareti sonrasında Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret eden Nazlıaka Belediye Başkanı Semih Şahin'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Şahin ise Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'yı Bilecik'te ağırlamış olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Kadın Buluşması programına katılan Nazlıaka daha sonra Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi.

KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI NAZLIAKA ATATÜRK PARKI'NDA HALKLA BULUŞTU

Programı kapsamında daha sonra Atatürk Parkı'nda düzenlenen "Halk Buluşması" programına katılan Nazlıaka ve beraberindekiler, vatandaşla sohbet ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin, parti yöneticileri ve üyelerin de katıldığı programın ardından Nazlıaka ve beraberindekiler daha sonra geçtiğimiz yıl eski eşi tarafından öldürülen Cemile Nur Duman'ın ailesini ziyaret etti.

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