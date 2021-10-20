CHP KADIN KOLLARI BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadin Kollari, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na makaminda nezaket ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadin Kollari, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na makaminda nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete CHP Kadin Kollari Genel Sekreteri Mehtap Yücel, CHP Kadin Kollari MYK Üyeleri Nursen Balci ve Hatice Semerci ile CHP Aydin Il Kadin Kollari Baskani Ayse Özdemir katildi.
CHP'nin kadin politikalari üzerine bilgi alisverisi yapilan görüsmede, Baskan Çerçioglu yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik anlayisi ile kadin politikalari konusundaki deneyimlerini paylasti.
Baskan Çerçioglu, yapilan ziyaretten duydugu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için CHP Kadin Kollarina tesekkür etti.
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