CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nakliyecilerle görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nakliyecileri ziyaret etmesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun nakliyecilerle sohbet etmesi Kılıçdaroğlu'nun yemek sırasına girmesi Kılıçdaroğlu'nun nakliyecilerle yemek yemesi Kılıçdaroğlu'nun nakliyecilerle özçekim çekmesi...
MERSİN (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nakliyecileri ziyaret etmesi
Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun nakliyecilerle sohbet etmesi
Kılıçdaroğlu'nun yemek sırasına girmesi
Kılıçdaroğlu'nun nakliyecilerle yemek yemesi
Kılıçdaroğlu'nun nakliyecilerle özçekim çekmesi
Hatıra fotoğrafı çekimi
MERSİN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Nakliyeciler Sitesi'nde düzenlenen Büyük Nakliyeciler Buluşması'nda nakliyecilerle görüştü.