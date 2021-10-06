CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nakliyecilerle görüştü - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nakliyecilerle görüştü

AA - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nakliyecileri ziyaret etmesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun nakliyecilerle sohbet etmesi Kılıçdaroğlu'nun yemek sırasına girmesi Kılıçdaroğlu'nun nakliyecilerle yemek yemesi Kılıçdaroğlu'nun nakliyecilerle özçekim çekmesi...

MERSİN (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nakliyecileri ziyaret etmesi

Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun nakliyecilerle sohbet etmesi

Kılıçdaroğlu'nun yemek sırasına girmesi

Kılıçdaroğlu'nun nakliyecilerle yemek yemesi

Kılıçdaroğlu'nun nakliyecilerle özçekim çekmesi

Hatıra fotoğrafı çekimi

MERSİN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Nakliyeciler Sitesi'nde düzenlenen Büyük Nakliyeciler Buluşması'nda nakliyecilerle görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nakliyecilerle görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nakliyecilerle görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nakliyecilerle görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nakliyecilerle görüştü
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nakliyecilerle görüştü - Haberler
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