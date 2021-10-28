CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da limon hasadına katıldı - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da limon hasadına katıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da limon hasadına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Dalaman ilçesinde işçilerle limon topladı.

MUĞLA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Dalaman ilçesinde işçilerle limon topladı.

Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesinin açılış ve temel atma törenleri için Muğla'ya geldi.

Tören öncesi Dalaman ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, Kapukargın Mahallesi Cumabalen mevkisindeki Mutlu Orhan'a ait limon bahçesinde hasada katıldı.

Kılıçdaroğlu, işçilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Tarlada çalışanlarla kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu'na yöresel ürünler katmer, çökelek, bal, zeytin ve zeytinyağı ikram edildi.

Bölgedeki ziraat odası başkanları, ziraat mühendisleri, tüccarlar ve üreticilerden limon fiyatları, ihracat ve rekolteyle ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Muğla milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu eşlik etti.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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