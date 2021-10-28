CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da pazarcılarla bir araya geldi

MUĞLA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı açılış ve temel atma törenleri için gittiği Muğla'da pazar esnafını dolaştı.

Büyükşehir Belediyesinin açılış ve temel atma törenleri için Muğla'ya gelen Kılıçdaroğlu, Menteşe ilçesinde Perşembe pazarını gezdi. Vatandaş ve esnafla sohbet eden, pazardaki yöresel ürünleri inceleyen Kılıçdaroğlu, ikramların tadına baktı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'ni ziyaret etti. Burada 100 Yaş Evi üyelerinin oluşturduğu koronun seslendirdiği Çökertme türküsünü dinleyen Kılıçdaroğlu, eseri ayakta alkışladı.

Menteşe Belediyesini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kılıçdaroğlu'nun portresini hediye etti.

Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi önünde zabıta tören mangasınca karşılandı.

Başkanlık şeref defterini imzalayan Kılıçdaroğlu'nu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün makamında ağırladı.???????

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