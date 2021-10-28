CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da üreticilerle bir araya geldi

MUĞLA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı açılış ve temel atma törenleri için gittiği Muğla'da bir araya geldiği üreticilerle sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesinin açılış ve temel atma törenleri için Muğla'ya gelen Kılıçdaroğlu, Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde narenciye üreticileri, alım garantili süs bitkisi yetiştiricileri, ipek böceği yetiştiricileri, arıcılar ve süt üreticileriyle bir araya geldi.

Süs bitkileri serasında kadınlarla çiçek dikip sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra diğer üreticilerin istek ve taleplerini dinledi.

Yöreye özgü nar suyu, ayran ve gözleme ikram edilen Kılıçdaroğlu, üreten, alın teri döken herkesin kazanmasını istediklerini söyledi.

Herkesin kazandığı bir toplumda mutluluğun olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bizim arzumuz bu ama maalesef yaşanan şartlar buna izin vermiyor. Özellikle girdi fiyatları olağanüstü artmış durumda. İlaçtan mazota, gübreye kadar her şeyin fiyatı çok arttı. Büyük bir sıkıntı var. Sandığa kadar biraz sabredeceksiniz. Çiftçiye 6 ay içerisinde nefes aldıracağız. Bankalardan, tarım kredi kooperatiflerinden alınan kredilerin faizlerini sileceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, yata kaç liradan mazot veriliyorsa, çiftçiye de aynı fiyattan mazot vereceklerini belirtti.

Bölgedeki kooperatiflerin çok güzel işler yaptığını anlatan Kılıçdaroğlu, kooperatiflerde ağırlıkla kadınların çalışmasının mutluluk verici olduğunu, bunların sayısının artmasını istediklerini kaydetti.

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