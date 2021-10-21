CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta kanaat önderleriyle buluştu: (1)

KARS (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faiz kararlarına ilişkin "Bugün faizle ilgili karar verecekler. Buradan sesleniyorum. Ekonominin gereği neyse onu yapın. Birilerinden talimat almayın, vatandaşı daha perişan ettirecek kararlar almayın, vatandaşı mağdur etmeyin, aklınızla, fikrinizle, bilginizle, birikiminizle ve eğitiminizle karar verin. Birilerinin isteği üzerine karar vermeyin." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kars Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kanaat önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Kars'ta CHP'nin milletvekili olmamasının kabahatinin kendilerinde olduğunu söyledi.

Vatandaşın sofrasına ortak olunmadığı ve vatandaşın dinlenilmediği zaman oy alınamayacağını bildiren Kılıçdaroğlu, "Birlikte ve beraber olacağız, inşallah sadece Kars'ın değil Türkiye'nin sorunlarını birlikte, inançla ve kararlılıkla çözeceğiz. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz ki Türkiye çok daha güzel ve yaşanılır ülke olacak." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görkemli bir tarihi, olağanüstü zengin bir kültürü, aşıklık geleneği var. Dolayısıyla burası kültürün, turizmin, hayvancılığın ve tarımın merkezi olmayı hak eden kent. Kars'ın ciddi bir genç nüfus kaybı var. Bu Kars'ın geleceği açısından ciddi risk. Gençlerin burada kalması, üretmesi, çalışması ve evlenmesi lazım. Turist olarak diğer illere gidebilirler, İstanbul'dakiler de turist olarak buraya gelebilir. Bu coğrafyayı bir barış havzasına döndürmeliyiz. Bu sadece Kars'a özgü değil, Anadolu'nun da içi boşalıyor. Geçmişte özel sektör bu bölgeye çok ciddi yatırım yapmamıştı. Onlar imkanlar daha iyi yeri sağlıyorsa oraya gidip yatırım yapacak ama devlet öyle değil. Devlet sosyal devlettir, sosyal devlet gelişmekte olan bölgelere ayrıcalık tanıyan ve yatırım yapan devlet demektir."

Bölgenin tarım ve hayvancılık için biçilmiş kaftan olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, etin en lezzetli olduğu bölgenin burası olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, bu kadar değerli coğrafyanın başka ülkede hemen hemen olmadığını aktararak, "Dönüp baktığımda besiciler de büyük ölçüde şikayetçi. Kars'ta küçük gezi yaptım, herkes burnundan soluyor. Geçim sıkıntısından, kömüre yapılan zamdan, işsizlikten dolayı sorunlar yumağı var. Dolayısıyla Türkiye olarak farklı bir tablo içerisindeyiz. Bu kadar bunalmamıştık ve bu kadar sıkıntılı bir tabloyla hiç karşılaşmamıştık." diye konuştu.

Türkiye'ye 2003-2020 ağustos ayı itibariyle 5 milyon 659 bin 291 büyükbaş hayvan ithal edildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yetiştirilemez miydi, yetiştirilebilirdi. Küçükbaş 5 milyon 600 bin hayvan ithal ettik, 7 milyar 365 milyon dolar ödedik onlara. Yani yurt dışında besicilik yapanların küçükbaş canlı hayvanlarını aldık ve bu parayı ödedik. Sadece bu parayı bu bölgeye ödeseydik ne olurdu. Ayrıca 3 milyon 94 bin 634 hayvan ithalatımız var, 374 milyon 215 bin dolar para ödemişiz. Kırmız et ithal etmişiz 301 bin 269 ton ve 1 milyar 433 milyon dolar para ödemişiz. Büyükbaş, küçükbaş hayvan ve kırmız et ithalatına 9 milyar 171 milyon dolar ödendi. Bu 9 milyar doları yurt dışındaki üreticilere değil de kendi besicimize ödeseydik acaba ne olurdu, sadece Kars'ı ve Türkiye'yi değil bütün Ortadoğu'yu beslerdik. O zaman neden bu politika üretiliyor."

Kılıçdaroğlu, bu sorunun göçe neden olduğunu anlatarak, işsizliğin temel sorun olduğunu dile getirdi.

"Birilerinin isteği üzerine karar vermeyin"

Hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün faizle ilgili karar verecekler. Buradan sesleniyorum. Ekonominin gereği neyse onu yapın. Birilerinden talimat almayın, vatandaşı daha perişan ettirecek kararlar almayın, vatandaşı mağdur etmeyin, aklınızla, fikrinizle, bilginizle, birikiminizle ve eğitiminizle karar verin. Birilerinin isteği üzerine karar vermeyin. Her birimizin içi kan ağlıyor. Buradan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. Bütün gelişmiş ülkeler bu konuda planlar yaparlar. Bir ülkenin var olan kaynakları öncelikli olarak nerelere harcanmalı, planlar yaparlar. Ne ekilecekse planlar yaparlar. Planlama amacı nedir, herkes neyi ekeceğini bilir, en az kaçtan satacağını bilir, dolayısıyla herkes üretir ama hiç kimse zarar etmez."

Kılıçdaroğlu, planlaması olmayan hiçbir devletin olmadığını anlatarak, "Devlet planlama yapar ama devletin planlaması günlük, aylık ve yıllık değildir. Devlet kendi ekonomisini ve ülkesinin geleceğini 20, 30, 50 yıllık planlarla yapar. Dünya nereye gidiyor, biz nereye gideceğiz. Bizimle rekabet içinde olan ülkeler var, biz onları nasıl aşacağız. Nasıl sanayi devrimini kaçırdık ama şimdi teknoloji devrimini nasıl kaçırmayacağız, bunların planlanması lazım."

(Sürecek)