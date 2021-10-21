CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnafı ziyaret etti

KARS (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnaf ziyaretinde bulunarak sorunlarını dinledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kars'a gelen Kılıçdaroğlu, Susuz Belediyesini ziyareti sonrası tarımsal kalkınma kooperatifi üyesi kadınlar ve köylülerle bir araya geldikten sonra kent merkezine ulaştı.

Ortakapı Mahallesi Kasaplar Hali Sokak'taki esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, buradaki bir çay ocağında vatandaşlarla oturup çay içti.

Vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, sorunların çözümü için çalışacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın sorunlarını dinlerken "Az kaldı, sabredin, sorunları çözeceğiz, sorunları biliyoruz, birlikte çözeceğiz. Az kaldı, sandık gelecek." dedi.