CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kafkas oyunu ile karşılandı
Dans ekibinin Kafkas oyunu ile Kılıçdaroğlu'nu karşılaması Kemal Kılıçdaroğlu'na Türk bayrağı vermeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta KARS - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlar için geldiği Kars'ta Kafkas oyunu ile karşılandı.
Dans ekibinin Kafkas oyunu ile Kılıçdaroğlu'nu karşılaması
Kemal Kılıçdaroğlu'na Türk bayrağı vermeleri Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta
KARS - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlar için geldiği Kars'ta Kafkas oyunu ile karşılandı.