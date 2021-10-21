CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kafkas oyunu ile karşılandı - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kafkas oyunu ile karşılandı

AA - Haberler | Güncel

Dans ekibinin Kafkas oyunu ile Kılıçdaroğlu'nu karşılaması Kemal Kılıçdaroğlu'na Türk bayrağı vermeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta KARS - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlar için geldiği Kars'ta Kafkas oyunu ile karşılandı.

Dans ekibinin Kafkas oyunu ile Kılıçdaroğlu'nu karşılaması

Kemal Kılıçdaroğlu'na Türk bayrağı vermeleri Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta

KARS - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlar için geldiği Kars'ta Kafkas oyunu ile karşılandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kafkas oyunu ile karşılandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kafkas oyunu ile karşılandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kafkas oyunu ile karşılandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kafkas oyunu ile karşılandı
AA - Son Dakika Haberleri
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