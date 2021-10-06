CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Büyük Nakliyeciler Buluşması"na katıldı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Toplantının yapıldığı alan ve katılımcılar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Programı takip eden davetliler Sektörün önde gelen temsilcileri MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in AKdeniz ilçesinde düzenlenen "Büyük Nakliyeciler Buluşması"na katıldı.
MERSİN (AA) - Toplantının yapıldığı alan ve katılımcılar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Programı takip eden davetliler
Sektörün önde gelen temsilcileri MERSİN - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in AKdeniz ilçesinde düzenlenen "Büyük Nakliyeciler Buluşması"na katıldı.