CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Büyük Nakliyeciler Buluşması'na katıldı - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Büyük Nakliyeciler Buluşması"na katıldı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Toplantının yapıldığı alan ve katılımcılar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Programı takip eden davetliler Sektörün önde gelen temsilcileri MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in AKdeniz ilçesinde düzenlenen "Büyük Nakliyeciler Buluşması"na katıldı.

MERSİN (AA) - Toplantının yapıldığı alan ve katılımcılar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Programı takip eden davetliler

Sektörün önde gelen temsilcileri MERSİN - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in AKdeniz ilçesinde düzenlenen "Büyük Nakliyeciler Buluşması"na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Büyük Nakliyeciler Buluşması na katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Büyük Nakliyeciler Buluşması na katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Büyük Nakliyeciler Buluşması na katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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Haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Büyük Nakliyeciler Buluşması'na katıldı - Haberler
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