CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin Antalya bölge toplantısında konuştu Açıklaması

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, küresel iklim değişikliğiyle mücadele için dünyanın bir an önce tedbir alması gerektiğini belirterek "Bir ülkenin tedbir alması yetmiyor, aynı dünyada yaşıyoruz. Hep beraber tedbir alıyor olmamız gerekiyor." dedi.

CHP tarafından, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir otelde Antalya, Burdur, Isparta, Konya'nın CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin katılımıyla bölge toplantısı düzenlendi.

Salıcı, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın yazın yangınlarla boğuştuğunu aktararak söndürme çalışmalarına destek verenlere teşekkür etti. Türkiye'nin yazın küresel iklim değişikliğinin de tetiklediği yangınlar ve sel baskınlarıyla uğraştığını anlatan Salıcı, şunları söyledi:

"Bunlar küresel iklim değişikliğinin bizim içinde bulunduğumuz Akdeniz havzasına yaşatmış olduğu sorunlar. Dolayısıyla küresel iklim değişikliğiyle mücadele için dünyanın bir an önce tedbir alması gerekiyor. Bir ülkenin tedbir alması yetmiyor, aynı dünyada yaşıyoruz. Hep beraber tedbir alıyor olmamız gerekiyor. Bu nedenle yıllarca 'Paris İklim Anlaşması'nı imzalayalım' dedim. Geçtiğimiz haftalarda Paris İklim Anlaşması Meclise geldi ve TBMM tarafından onaylandı. Daha önce adım atmış olsak belki küresel iklim değişikliği gibi sorunları daha az yaşayacağız."

"Biz hazırlıklıyız, fikirlerimiz var"

Yazın ciddi bir kuraklık olduğunu, bunun sebze ve meyvelerde rekoltede düşüş, fiyatlarda artışa neden olduğunu dile getiren Salıcı, erken seçim istediklerini belirtti. Parti olarak iktidara hazır olduklarını vurgulayan Salıcı, "Bu toplantılar, CHP'nin bugününü konuşacağımız toplantılar değil. Bugünü analiz edeceğiz ama önümüzdeki dönemi nasıl kuracağımızı, hangi kadrolarla kuracağımızı ve bu mücadelemizi nasıl başarıya götüreceğimizi konuşacağımız bir toplantı. Biz hazırlıklıyız, fikirlerimiz var." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de partileri için bölge toplantılarının önemli olduğunu, 2023'e hazır olduklarını kaydetti.

Toplantı basına kapalı devam etti.