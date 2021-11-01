CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan doğal gaz zammı açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "2021 yılında sanayi doğal gaz tarifesine yapılan zammın etkisi kara kış aylarında etkisini gösterecek. Vatandaşlarımız yapılan son zamların faturasını, çarşı-pazarda ve market kasalarında aldıkları temel gıda ürünlerine yapılan zamlarla ödemek zorunda kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi doğal gaz tarifesinin bu yıl ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında yüzde 1'er oranında artarken, temmuz ayında yüzde 20, ekimde yüzde 15 ve kasım ayında yüzde 48 oranında arttığını, böylece sanayi doğal gaz tarifesinin bu yıl yüzde 115 oranında zamlandığını belirtti.

Elektrik santrallerinin doğal gaz tarifesinin ise bu yıl içerisinde ocak, şubat, mart ve nisan aylarında yüzde 1'er oranında, mayıs ayında yüzde 12, haziran ayında yüzde 5, temmuz ayında yüzde 20, ekim ayında yüzde 15 ve kasım ayında yüzde 47 oranında zamlandığını kaydeden Ahmet Akın, böylece elektrik santrallerinin kullandığı tarifenin de neredeyse 2,5 kat arttığını aktardı.

"Elektrik tarifelerinde fahiş zamlar kaçınılmaz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, sanayi ve elektrik üretim santrallerinin ana girdisi olan enerjiye yapılan zamların bütün sektörlerde domino etkisi yaratarak enflasyonu daha da artıracağını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"2021 yılında sanayi doğal gaz tarifesine yapılan zammın etkisi kara kış aylarında etkisini gösterecek. Vatandaşlarımız yapılan son zamların faturasını, çarşı-pazarda ve market kasalarında aldıkları temel gıda ürünlerine yapılan zamlarla ödemek zorunda kalacak. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, henüz 2021 yılının dördüncü dönem elektrik tarifesini hala açıklamamıştır. Elektrik üretim santrallerinin doğal gaz tarifesine bu yıl içerisinde yapılan zamlar ve döviz kurundaki artış, üretim maliyetlerini fahiş oranda artırmıştır. Kuraklık nedeniyle ülkemizde elektrik üretiminin yarısı doğal gaz santrallerince karşılanmaktadır. Bu nedenle elektrik üretimindeki maliyet artışı önümüzdeki aylarda elektrik tarifelerinde fahiş zamları kaçınılmaz kılmaktadır."

Haberi Kaydet