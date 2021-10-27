CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Cumhuriyetimiz milletimizin en önemli değerlerinden biridir. 29 Ekim bizim en büyük bayramımızdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in aydınlanma ve çağdaşlaşmanın simgesi olduğunu ifade etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlanma ve çağdaşlaşma devrimi olduğunu vurgulayan Ahmet Akın, mesajında şunları dile getirdi:

"Cumhuriyet için yürekleri çarpan Milletimiz, eşitlik ve kardeşlik için, adalet ve özgürlük için yılmadan mücadele ederken en önemli değerlerinden biri olan Cumhuriyet'e sonsuza kadar sahip çıkacaktır. Çünkü Cumhuriyet, birlik ve bütünlüğümüzün teminatıdır. Cumhuriyet, adalet ve haktır. Cumhuriyet, halkımız için yoksulluğu bitirme, refah ve huzur mücadelesidir. Cumhuriyetimiz milletimizin en önemli değerlerinden biridir. Bu nedenle 29 Ekim bizim en büyük bayramımızdır. Biliyorum ki, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşaması için gözümüzü kırpmadan her türlü mücadeleye gireriz. Türk Halkının ve Türk Gençliğinin Kuvvayi Milliye ruhuyla Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateşe ve O'nun kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun kahraman silah arkadaşlarını, bu topraklar için canlarını feda eden ve bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz gönül borcu, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet