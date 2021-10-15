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Cezayir, Türkiye ile eczacılık endüstrisi alanında iş birliğine hazırlanıyor

AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel
Cezayir, Türkiye ile eczacılık endüstrisi alanında iş birliğine hazırlanıyor

Cezayir, taraflar arasında imzalanması planlanan anlaşmayla Türkiye ile eczacılık endüstrisi alanında iş birliğine hazırlandığını açıkladı.

Cezayir, taraflar arasında imzalanması planlanan anlaşmayla Türkiye ile eczacılık endüstrisi alanında iş birliğine hazırlandığını açıkladı.

Cezayir Eczacılık Endüstrisi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdurrahman Bin Ahmed, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile başkentteki bakanlık binasında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Cezayir tarafından Ulusal Eczacılık Malzemeleri Ajansı ve Türkiye'deki muadil tarafların bir ortaklık anlaşmasıyla iş birliğini geliştirmesinin yollarının ele alındığı" belirtildi.

Ayrıca, "Türk eczacılık laboratuvarlarının Cezayir'de yatırım yaparak, özellikle kansere karşı ilaçların geliştirilmesi ve buradan Afrika kıtasına ihraç edilmesinin görüşüldüğü" aktarıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını vurgulamıştı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, herhangi bir siyasi beklenti içine girmeden ülkede yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yapan Türklerle mükemmel ilişkileri olduğunu belirtmişti.

Fransız haftalık dergisi Le Point'a haziranda verdiği röportajda Tebbun, Fransa'nın Cezayir'i sömürdüğü yıllar boyunca halkın acı çektiğini, kabilelerin yok edildiğini ve köylerin toptan yakıldığını söylemişti.

Tebbun, 1945'te 45 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Cezayir, (Fransa'dan) tüm suçların eksiksiz tanınmasını bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, sömürgeciliğin Cezayir'e medeniyet getirdiği masalından artık vazgeçilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Türkiye'nin Mağrib bölgesindeki varlığını Cezayir'in nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Bizi rahatsız etmiyor." şeklinde cevap veren Cumhurbaşkanı Tebbun, iki ülke ilişkilerinin mükemmel olduğunu vurgulamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı, "Türkler, siyasi karşılık beklemeden Cezayir'de 5 milyar dolar yatırım yaptı. Bu ilişkiden rahatsız olanlar, onlar da gelsin ve burada yatırım yapsınlar." demişti.

Cezayir Yatırım ve Kalkınma Ajansı, 2018 sonunda Türkiye'nin Fransa'yı geride bırakarak 800 şirketle Cezayir'deki en büyük yatırımcı olduğunu duyururken, 2021'de farklı sektörlerde 1300 Türk şirketinin Cezayir'de faaliyet gösterdiği belirtildi.

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri
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