Cezayir Paris büyükelçisini istişarelerde bulunmak için geri çağırdı

Cezayir, Fransa'nın başkenti Paris'teki büyükelçisini "birtakım istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırıldığını açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada büyükelçiyle istişarelerde bulunulacağı belirtildi.

Büyükelçinin geri çağırılmasının gerekçesi hakkında bilgi verilmezken, konuyla alakalı ilerleyen zamanda bir açıklama yapılacağı aktarıldı.

Fransız hükümeti Cezayir, Fas ve Tunus vatandaşları için vize şartlarının sıkılaştırıldığını duyurmuştu.

Yerel basında yer alan haberler, büyükelçinin geri çağırılmasının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'i "Fransa'ya kin beslemekle" suçladığı açıklamalarıyla ilgili olduğu yönünde. Macron açıklamalarında "Fransız kolonizasyonundan önce bir Cezayir ulusu var mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.

Cezayir, Fransa'nın vatandaşlarına verilen vizeleri azaltma kararını protesto etmek için Paris büyükelçisini çağırmıştı.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.