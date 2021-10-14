Cezayir, 'Mali'deki paralı askerleri finanse ettiği' iddialarını yalanladı - Haberler
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Cezayir, "Mali'deki paralı askerleri finanse ettiği" iddialarını yalanladı

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Cezayir,

Cezayir resmi haber ajansı, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ammar Bellani'nin, Mali'deki yabancı milislerin Cezayir tarafından finanse edildiğine ilişkin yabancı basında çıkan iddiaları yalanladığını bildirdi.

Cezayir resmi haber ajansı, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ammar Bellani'nin, Mali'deki yabancı milislerin Cezayir tarafından finanse edildiğine ilişkin yabancı basında çıkan iddiaları yalanladığını bildirdi.

Bellani, hiçbir gerçeğe dayanmayan iddiaların, Cezayir'deki eski Fransa Büyükelçisi Bernard Emiee'nin yönettiği Fransız İstihbaratına tabi Dış Güvenlik Müdürlüğüne bağlılığıyla bilinen medya tarafından çıkarıldığını belirtti.

Ammar Bellani, açıkça adını vermeden, olayın komşu bir Arap ülkesi tarafından yapılan skandal ve utanç verici bir manipülasyon olduğunun altını çizdi.

Fransız Mondafrique haber sitesi dün yayınladığı bir haber de, Cezayir'in Mali yönetimiyle paralı Rus Wagner milislerinin getirilmesi operasyonunun finansmanı konusunda anlaştığını yazmıştı.

Cezayir ve Mali'de Fransa krizi

Mali'de 24 Mayıs'taki darbenin ardından cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Assimi Goita, 6 Ekim'de Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı kabul etmişti.

Cezayir basınında "sürpriz" ziyaret olarak değerlendirilen görüşmenin, Mali'nin de Fransa ile Rus paralı askerler konusunda ciddi bir kriz yaşadığı döneme rastlaması dikkati çekti.

Görüşmeden birkaç saat sonra da Fransa'nın Bamako Büyükelçisi M. Joel Meyer, Macron'un Mali hükümetini hedef alan sözleri nedeniyle Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Cezayir de Macron'un "Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?" açıklamasını kınayarak Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için geri çağırmıştı.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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