Cezayir'in başkentindeki metro, Fransız ortak olmadan hizmet vermeye başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir'in başkentindeki metro, Fransız ortak olmadan hizmet vermeye başladı

AA / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Cezayir'in başkentindeki metro, Fransız ortak olmadan hizmet vermeye başladı

Cezayir'in başkentinde yeni tip koronavirüs (Kobid-19) nedeniyle bir süredir çalışmasına ara verilen ve Fransız şirketle sözleşmesi feshedilen metro faaliyete girdi.

Cezayir'in başkentinde yeni tip koronavirüs (Kobid-19) nedeniyle bir süredir çalışmasına ara verilen ve Fransız şirketle sözleşmesi feshedilen metro faaliyete girdi.

Cezayir Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana metro işletmesinde yer alan RATP Paris adlı Fransız şirketin sözleşmesi feshedildi.

Metronun faaliyetlerine RATP Paris yerine Cezayir devletine ait EMA adlı şirketle devam edeceği belirtilen açıklamada, metronun da bugün itibarıyla çalışacağı duyuruldu.

Açıklamada, Fransız şirketin Cezayir'deki tüm faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Başkent Cezayir'in merkezini kentin doğusu ve güneyine bağlayan metro, Mart 2020'den bu yana Kovid-19 önlemleri nedeniyle kapalıydı.

Cezayir ve Fransa arasındaki ilişkiler, Fransa'nın Mağrib ülkelerine vize kısıtlaması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarıyla gerilmişti.

Gerginlik Fransa'nın Mağrib ülkelerine vize kısıtlamasıyla başladı

İki ülke arasındaki gerginlik, Fransa'nın Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına geçen hafta vize kısıtlaması getirmesiyle başlamıştı.

Cezayir, vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği gerekçesiyle Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak kararı protesto etmişti.

Macron'un, Le Monde gazetesinde 2 Ekim Cumartesi günü yayımlanan "Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiğine" dair sözleri üzerine Cezayir yönetimi, 3 Ekim Pazar günü hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Mustafa Keser Serenay Sarıkaya
Spor Ahmet Nur Çebi Muslera Mesut Özil
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cezayir'in başkentindeki metro, Fransız ortak olmadan hizmet vermeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:45:23. #1.11#