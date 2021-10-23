- Cezayir'i sel vurdu: Onlarca araç sürüklendi, evler sular altında kaldı

CEZAYİR - Cezayir'de etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken, onlarca araç sel sularında sürüklendi.

Cezayir'in Relizane eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel nedeniyle eyaletin cadde ve sokaklarını su bastı. Onlarca araç sel sularında sürüklenirken, bazı evler de sular altında kaldı. Sivil Koruma Müdürlüğü, Relizane eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle Mazouna, Sidi Amahmad Ben Ali ve Wadi Arheo bölgelerine 3 ekibinin gönderildiğini duyurdu. Sel sularında mahsur kalanlar kurtarmak için çalışmalar devam ederken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.