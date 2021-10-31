Cezayir, Fas üzerinden İspanya'ya doğal gaz tedarikini durdurma kararı aldı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Fas üzerinden İspanya'ya doğal gaz tedarikini durdurma kararı aldığı belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un, milli petrol şirketi Sonatrach ile Fas Elektrik ve Su Kurumu arasında 2011'de yapılan ve 31 Ekim gece yarısı sona erecek sözleşmeyle ilgili bir rapor aldığı belirtildi.

Açıklamada, Fas'ın "Cezayir'in birliğini zedeleyen saldırgan davranışlarının göz önüne alınarak Tebbun'un, Fas'taki söz konusu kurumla ticari ilişkinin kesilmesi ve İspanya'ya doğal gaz tedarik edilmesini öngören sözleşmenin yenilenmemesi talimatı verdiği kaydedildi.

Fas, konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Ne olmuştu?

Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu. Cezayir'in Fas ile yaşadığı bu gerilim bölgedeki enerji hatlarına da yansımıştı.

Sonatrach, eylül başında yaptığı yazılı açıklamada, Cezayir'den İspanya'ya uzanan boru hattının kapasitesini kasımdan itibaren yılda 8 milyar metreküpten 10 milyar metreküpe çıkaracağını açıklamıştı.

Fas, Cezayir gazını Avrupa'ya taşımak için kullanılan 12 milyar metreküp kapasiteli Mağrib doğal gaz boru hattı üzerinden hem geçiş ücreti alıyor hem de gaz tedariki sağlıyor.

Cezayir Enerji Bakanlığından 27 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in İspanya'ya doğal gaz tedarik edilmesi konusunda alternatif hat (Medgaz) üzerinden güvence verdiği bildirilmişti.

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