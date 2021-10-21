Cezayir, eski Meclis Başkanı Şinnin'i Olağanüstü ve Tam Yetkili Libya Büyükelçisi atadı

Eski Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin, Cezayir'in Libya'daki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya Hükümetinin, Şinnin'in atanmasını onayladığı belirtildi.

Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi, olağan büyükelçilere göre ülke adına anlaşma imzalamak da dahil olmak üzere bir dizi genişletilmiş yetkilere sahip.

Şinnin, Temmuz 2019 ile Mart 2021 arasında Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı olarak görev yapmıştı.