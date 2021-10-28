Cezayir'de selde kaybolan bir kişi daha ölü bulundu

Cezayir'de 23 Ekim'de yağan şiddetli yağmur sonucu oluşan sele kapılarak kaybolan bir kişinin daha bulunmasıyla ölü sayısı 3'e yükseldi.

Başkent Cezayir'deki Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin 23 Ekim'de meydana gelen selde kaybolanlardan birini daha ölü bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, selde ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği ifade edildi.

Aktivistler de sosyal medya hesaplarında, ölü bulunan kişinin başkent Cezayir'de avukatlık yaptığını belirtti.

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin kuzeyindeki birçok ilde uzun süre devam eden kuraklıktan sora 23 Ekim'de şiddetli yağışlar sonucu birçok yerde sel ve su baskınları meydana gelmiş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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