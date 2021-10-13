Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine iki yıl hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine iki yıl hapis cezası

AA / Abderrazak Boulkemh - Haberler | Güncel
Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine iki yıl hapis cezası

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika "adaletin tesisini engellediği" gerekçesiyle iki yıl hapse çarptırıldı.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika "adaletin tesisini engellediği" gerekçesiyle iki yıl hapse çarptırıldı.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Darul Beyza Mahkemesi, 9 Ekim'de görülmeye başlanan davada yargılanan Said Buteflika ile eski Adalet Bakanı Tayyib Luh ve iş insanı Ali Haddad hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, "adaletin tesisini engellemekten" suçlu bulduğu Buteflika hakkında iki yıl hapis cezası verdi. Haddad da aynı şekilde 2 yıl, eski Adalet Bakanı Luh ise 6 yıl hapse mahkum edildi.

Savcılık, "kötüye kullanma, adaletin işleyişini bozma ve resmi evrakta sahteciliğe teşvik etme" suçlamalarıyla Luh için 10, Buteflika ve Haddad için yedişer yıl hapis istemişti.

Ülkenin "perde arkasındaki lideri" olarak gösteriliyordu

Akademisyen ve siyasetçi kimliğiyle bilinen Said Buteflika, ağabeyi Abdulaziz Buteflika'nın 2014'te geçirdiği rahatsızlık sonrasında devlet yönetiminde nüfuzunu artırmış ve giderek ülkenin "perde arkasındaki lideri" olarak gösterilmeye başlamıştı.

Abdulaziz Buteflika'nın 2019'da kitlesel protestolar karşısında istifa etmek zorunda kalmasının ardından çevresindeki Said Buteflika gibi üst düzey isimler, siyasetçiler, oligarklar, komutanlar ve bürokratlara yönelik bir tasfiye yaşanmıştı.

Mayıs 2019'da gözaltına alınan ve o zamandan beri ülkenin güneyindeki Buleyde'deki askeri hapishanede tutuklu bulunan Said Buteflika, 2 Ocak 2021'de "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, görevi bıraktıktan iki yıl sonra, 17 Eylül 2021'de 84 yaşında hayatını kaybetmişti.

AA / Abderrazak Boulkemh - Son Dakika Haberleri
KKTC Başbakanı Saner, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu

KKTC Başbakanı Saner, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız"

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ali Babacan Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Numan Kurtulmuş Yemek Tarifleri Mimar Sinan Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine iki yıl hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:47:16. #1.17#