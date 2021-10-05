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Cezaları kesinleşen 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cezaları kesinleşen 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında açılan dava sonrasında hapis cezaları kesinleşen 8 kişi yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında açılan dava sonrasında hapis cezaları kesinleşen 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında açılan davalarda 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezası kesinleşen 8 kişi yakalandı. Evlerinde gözaltına alınan 8 şüpheli yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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