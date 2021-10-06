Cezaevlerindeki mahkumlara ve gözaltındakilere işkence görüntüleri Rusya'yı ayağa kaldırdı

Rusya'da cezaevlerinde bulunan tutuklulara ve gözaltına alınanlara uygulanan işkence görüntüleri insan hakları aktivistleri tarafından kamuoyu ile paylaşılırken, söz konusu görüntüler ülke genelinde tepkilere yol açtı.

Cezaevlerinde bulunan tutuklulara ve gözaltına alınanlara yönelik insan hakları ihlallerinin sık gündeme geldiği Rusya'da, cezaevlerinde yapılan işkencelere dair ortaya çıkan yeni görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı. Yaklaşık 18 bin gönüllünün bir araya gelerek uzun uğraşlar sonucunda topladığı yaklaşık 40 gigabaytlık görüntüler, yolsuzluk ve işkencelere dair belgelerin yayınlandığı bir internet sitesinde paylaşıldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanları ve Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) gardiyanları tarafından gözaltındaki kişilere ve mahkumlara yönelik işkence ve cinsel saldırı görüntüleri dün akşam saatlerinde yayınlanmasının ardından küresel video paylaşım sitelerinde de hızla yayıldı. Yoğun olarak ülkenin Soratav, Belgorod ve Kamçatka bölgelerindeki cezaevlerinde yapılan işkenceleri barındıran görüntüler, Rusya'daki muhalif haber sitelerinde de yayınlandı.

Görüntülerde bazı mahkumların üzerine gardiyanların idrarını yaptığı, bazı mahkumların sopalarla dövüldüğü, bazı mahkumlara ise işkence araçlarıyla tecavüz edildiği görüldü. Ülkede infiale yol açan görüntüler çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılmaya devam ederken, insan hakları aktivistleri, işkence ve cinsel saldırı görüntülerinin şimdilik sadece bir kısmının paylaşıldığını ve verilerin fazlalığı nedeniyle görüntüleri kısım kısım yayınlayacaklarını ifade etti.

Görüntülerin ardından soruşturma haberler i gelmeye başladı

İşkence anlarının tüyleri diken diken eden görüntülerinin hızla yayılması soruşturma haberler ini beraberinde getirdi. Aktivistler, görüntülerin uzun zamandır FSB ve FSIN elemanları tarafından kayda alındığını belirterek, söz konusu görüntülere bilgisayar uzmanlarının ulaştığını açıkladı. Federal Cezaevi Servisi ve işkence iddialarının gündeme geldiği bölgelerin başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Rus muhalif sitelerinde yer alan haberler e göre, işkence görüntülerinin yoğun olarak kaydedildiği Saratov Bölgesi Federal Cezaevi Servisi'nin Bölüm Başkanı istifa etti. Ülkede infial oluşturan görüntülerle ilgili farklı cezaevlerindeki yöneticilerin de istifa edebileceği yönünde iddialar öne sürülürken, işkence görüntüleri ülkenin 1 numaralı gündem konusu haline geldi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri