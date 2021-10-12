Cezaevlerinde 45 bini aşkın kişi eğitim hayatına devam ediyor - Haberler
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Cezaevlerinde 45 bini aşkın kişi eğitim hayatına devam ediyor

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cezaevlerinde 45 bini aşkın kişi eğitim hayatına devam ediyor

Adalet Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 45 bin 178 kişi, cezaevlerinden eğitim hayatına devam ederken, bazı tutuklu ve hükümlüler ise yüksek lisans ve doktora programlarına katılıyor.

Adalet Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 45 bin 178 kişi, cezaevlerinden eğitim hayatına devam ederken, bazı tutuklu ve hükümlüler ise yüksek lisans ve doktora programlarına katılıyor.

Alınan bilgiye göre, bakanlığın cezaevlerinde yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle tutuklu ve hükümlülerin yeniden hayata kazandırılması hedefleniyor.

Halen ceza infaz kurumlarında 45 bin 178 tutuklu ve hükümlü eğitim öğretim programlarına katılıyor. Bazı tutuklu ve hükümlüler açık öğretim programlarına devam ederken, bazıları da ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alıyor. Uzaktan eğitimin yanı sıra bazı hükümlü ve tutuklular örgün eğitim programlarında da yer alıyor.

Bakanlığın okuma-yazma eğitimleri çerçevesinde ise son 3 yılda 10 bin 929 hükümlü ve tutuklu okuma yazma öğrendi. Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerle de 24 tutuklu ve hükümlü hafız oldu. Halen ceza infaz kurumlarındaki 135 tutuklu ve hükümlü hafızlık eğitimi alıyor.

Eğitim çalışmaları kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile de iş birliği protokolleri imzalayan Adalet Bakanlığı, "Adalet Mesleki Eğitim Merkezi" sayısını artırmayı hedefliyor. 2023 sonuna kadar 101 Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin hizmete sunulması öngörülüyor.

Öte yandan Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumları bünyesinde görev yapan 416 öğretmen, 556 psikolog ve 154 sosyal çalışmacı eğitim, iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetleri kapsamında tutuklu, hükümlü ve ailelere yönelik psikolojik ve sosyal destek niteliğinde çalışmalar da yapıyor.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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